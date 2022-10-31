Маск пообещал движущимся машинам доступ к спутниковому интернету

Американский бизнесмен Илон Маск решил объединить два своих успешных проекта — электромобили Tesla и космическую компанию SpaceX, которая за счёт своих спутников обеспечивает интернет Starlink почти по всей планете. Новая разработка обещает наделить стабильным доступом в глобальную сеть движущиеся автомобили, причем необязательно они должны быть марки Tesla. Но обязательно должны быть оснащены специальным и весьма дорогим оборудованием.

Фото: © SpaceX © SpaceX

С 2021 года началась коммерческая эксплуатация сервиса Starlink, который обеспечивает спутниковый доступ в интернет за счет нескольких десятков космических аппаратов на околоземной орбите. В ближайшее время компания SpaceX обещает адаптировать подключение со скоростью до 350 мегабит в секунду для частной авиации в рамках проекта Starlink Aviation, а теперь ещё и для движущихся автомобилей.

Обычный «бытовой» терминал Starlink for RVза 600 долларов позволяет обеспечивать доступом в интернет стоящие на месте транспортные средства, а за 2500 долларов можно установить на автомобиль комплект Flat High Performance, который сделает активным высокоскоростное соединение даже во время движения транспорта.