Маск пообещал движущимся машинам доступ к спутниковому интернету

Американский бизнесмен Илон Маск решил объединить два своих успешных проекта — электромобили Tesla и космическую компанию SpaceX, которая за счёт своих спутников обеспечивает интернет Starlink почти по всей планете. Новая разработка обещает наделить стабильным доступом в глобальную сеть движущиеся автомобили, причем необязательно они должны быть марки Tesla. Но обязательно должны быть оснащены специальным и весьма дорогим оборудованием.
С 2021 года началась коммерческая эксплуатация сервиса Starlink, который обеспечивает спутниковый доступ в интернет за счет нескольких десятков космических аппаратов на околоземной орбите. В ближайшее время компания SpaceX обещает адаптировать подключение со скоростью до 350 мегабит в секунду для частной авиации в рамках проекта Starlink Aviation, а теперь ещё и для движущихся автомобилей.
Обычный «бытовой» терминал Starlink for RVза 600 долларов позволяет обеспечивать доступом в интернет стоящие на месте транспортные средства, а за 2500 долларов можно установить на автомобиль комплект Flat High Performance, который сделает активным высокоскоростное соединение даже во время движения транспорта.
Ежемесячная абонентская плата составляет 135 долларов, как у стационарных терминалов (для самолётов тариф варьируется от 12,5 до 25 тысяч долларов ежемесячно, а комплект оборудования стоит в 150 тысяч), но при этом автомобильное подключение имеет пониженный приоритет и ограниченную зону покрытия. Обещано, что Starlink на автомобилях заработает уже в декабре 2022 года.