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1 час назад

Новости автомира: впервые опубликованы фотографии предсерийного внедорожника Aurus Komendant

Южный автомобиль

В сети опубликовали фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komemdant. Прототип удалось сфотографировать в ходе Международного автомобильного научного форума.

Впервые опубликовано фото предсерийного внедорожника Aurus Komendant
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Внешне прототип практически не отличается от серийной версии Aurus Komendant. Его особенность темно-оранжевый матовый кузов, отсутствие хромированных элементов, а также антрацитовые колесные диски. Премьера внедорожника Aurus Komrndant состоялась совсем недавно, а в серийное производство модель пойдет в 2023 года. Пока внедорожники Komendant выпущены в количестве несколько штук для Гаража особого назначения.

Внедорожник Aurus Komendant приводится в движение 4,4-литровым двигателем V8. В паре с мотором установлен девятиступенчатый автомат KATE. Также есть система полного привода и пневматическая подвеска. Машину будут серийно производить на заводе в Татарстане, а стартовая цена составит 33,7 млн рублей.

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