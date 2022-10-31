Впервые опубликовано фото предсерийного внедорожника Aurus Komendant

В сети опубликовали фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komemdant. Прототип удалось сфотографировать в ходе Международного автомобильного научного форума.
Внешне прототип практически не отличается от серийной версии Aurus Komendant. Его особенность темно-оранжевый матовый кузов, отсутствие хромированных элементов, а также антрацитовые колесные диски. Премьера внедорожника Aurus Komrndant состоялась совсем недавно, а в серийное производство модель пойдет в 2023 года. Пока внедорожники Komendant выпущены в количестве несколько штук для Гаража особого назначения.
Внедорожник Aurus Komendant приводится в движение 4,4-литровым двигателем V8. В паре с мотором установлен девятиступенчатый автомат KATE. Также есть система полного привода и пневматическая подвеска. Машину будут серийно производить на заводе в Татарстане, а стартовая цена составит 33,7 млн рублей.