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25 минут назад

Новости автомира: «Непереобувшихся» московских водителей призвали воздержаться от поездок

Lenta.ru

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) призвала автомобилистов, не успевших поменять летнюю резину на зимнюю, воздержаться от вождения. Об этом столичная Госавтоинспекция написала в своем Telegram-канале.

«Непереобувшихся» московских водителей призвали воздержаться от поездок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобная рекомендация связана с погодными условиями, в частности, с риском образования гололеда на дорогах.

«Синоптики обещают сегодня ночью минусовую температуру, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то рекомендуем никуда не выезжать», — указано в сообщении.

ГИБДД также посоветовала пешеходам быть внимательнее во время перехода дороги, использовать световозвращающие элементы и приспускать капюшоны.

Ранее сообщалось о серии массовых аварий в Москве. На Рябиновой улице произошло столкновение нескольких автомобилей. По данным экстренных служб, в ДТП участвовали около 50 машин.

В октябре глава ГИБДД Михаил Черников призвал ускорять дороги, в частности, за счет повышения пропускной способности и скоростного режима потока. Он также указал на необходимость создать инфраструктуру, позволяющую предотвратить ошибки автомобилистов или минимизировать их негативные последствия.

Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,
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