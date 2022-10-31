«Непереобувшихся» московских водителей призвали воздержаться от поездок

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) призвала автомобилистов, не успевших поменять летнюю резину на зимнюю, воздержаться от вождения. Об этом столичная Госавтоинспекция написала в своем Telegram-канале.

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Подобная рекомендация связана с погодными условиями, в частности, с риском образования гололеда на дорогах.

«Синоптики обещают сегодня ночью минусовую температуру, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то рекомендуем никуда не выезжать», — указано в сообщении.

ГИБДД также посоветовала пешеходам быть внимательнее во время перехода дороги, использовать световозвращающие элементы и приспускать капюшоны.

Ранее сообщалось о серии массовых аварий в Москве. На Рябиновой улице произошло столкновение нескольких автомобилей. По данным экстренных служб, в ДТП участвовали около 50 машин.