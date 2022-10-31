Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
9 минут назад

Новости автомира: Toyota увеличила дорожный просвет новой Tundra

Motor.ru

Toyota увеличила дорожный просвет новому пикапу Tundra. Подразделение TRD (Toyota Racing Development) выпустило заводской лифт-комплект, который включает в себя оригинальные пружины, кованые верхние рычаги передней подвески, однотрубные амортизаторы Bilstein, оригинальные поворотные кулаки, стойки стабилизатора и проставки. После апгрейда клиренс Toyota Tundra спереди увеличивается на 76 миллиметров, а задняя ось приподнимается на 51 миллиметр.

Toyota увеличила дорожный просвет новой Tundra
Фото: ToyotaToyota

Дорожный просвет новой Toyota Tundra с лифт-комплектом TRD увеличивается на 66 миллиметров; угол въезда возрастёт на пять градусов (до 26 градусов), угол съезда — на один градус до 25 градусов. Автопроизводитель отмечает, что добиться прогресса в проходимости удалось без компромиссов в безопасности — активные системы помощи водителю Toyota Safety Sense будут работать корректно.

Заказать лифт-комплект TRD можно только у официального дилера, заплатив 3995 долларов (без учёта установки). Самостоятельно доработать пикап не удастся: тюнинг-кит доступен «только для установки у дилера».

Усовершенствовать подвеску можно на всех полноприводных Toyota Tundra и с обычным 3,4-литровым турбомотором i-Force (394 силы, 649 Нм), и с гибридной силовой установкой i-Force Max на его основе (443 силы, 790 Нм). Однако лифт-комплект не совместим с активной подвеской и пневмостойками, а также недоступен для пикапов с пакетами TRD Pro и TRD Sport.

В настоящий момент базовая Toyota Tundra стоит в США от 37 тысяч долларов, гибрид обойдётся минимум в 54 тысячи долларов. Самая роскошная версия Tundra Capstone оценена в 75 тысяч долларов.

Автоновости,Toyota Tundra,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители