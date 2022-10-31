Toyota увеличила дорожный просвет новой Tundra

Toyota увеличила дорожный просвет новому пикапу Tundra. Подразделение TRD (Toyota Racing Development) выпустило заводской лифт-комплект, который включает в себя оригинальные пружины, кованые верхние рычаги передней подвески, однотрубные амортизаторы Bilstein, оригинальные поворотные кулаки, стойки стабилизатора и проставки. После апгрейда клиренс Toyota Tundra спереди увеличивается на 76 миллиметров, а задняя ось приподнимается на 51 миллиметр.

Фото: Toyota Toyota

Дорожный просвет новой Toyota Tundra с лифт-комплектом TRD увеличивается на 66 миллиметров; угол въезда возрастёт на пять градусов (до 26 градусов), угол съезда — на один градус до 25 градусов. Автопроизводитель отмечает, что добиться прогресса в проходимости удалось без компромиссов в безопасности — активные системы помощи водителю Toyota Safety Sense будут работать корректно.

Заказать лифт-комплект TRD можно только у официального дилера, заплатив 3995 долларов (без учёта установки). Самостоятельно доработать пикап не удастся: тюнинг-кит доступен «только для установки у дилера».

Усовершенствовать подвеску можно на всех полноприводных Toyota Tundra и с обычным 3,4-литровым турбомотором i-Force (394 силы, 649 Нм), и с гибридной силовой установкой i-Force Max на его основе (443 силы, 790 Нм). Однако лифт-комплект не совместим с активной подвеской и пневмостойками, а также недоступен для пикапов с пакетами TRD Pro и TRD Sport.