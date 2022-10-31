«Москвич» разработает с нуля собственный электромобиль

Руководитель автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин дал интервью телеканалу «Москва 24», в котором рассказал о планах по производству автомобилей на ближайшие годы. Кроме того, глава предприятия сообщил, что специалисты ведут разработку собственного электрокара. По словам топ-менеджера, в серию полностью отечественная модель на новой платформе пойдёт в 2025 году. При этом никаких технических подробностей глава завода не озвучил.

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До конца 2022 года на «Москвиче» планируют собрать 600 транспортных средств, из которых 200 будут электрокарами. Первые батарейные модели произведут на столичном предприятии совместно с «восточным партнёром». В следующем году предприятие рассчитывает выпустить 50 000 автомобилей, из которых не менее 10 000 получат электрическую силовую установку.

В 2024 году из 100 000 машин с конвейера сойдут 20 000 электромобилей. В процессе производства специалисты локализуют различные компоненты. Кроме того, московский автозавод ведёт разработку электрокара на собственной платформе. По словам Пронина, батарейную модель разработают с нуля после 2024 года. В серию же полностью отечественный электромобиль пойдёт в 2025 году.