«Москвич» разработает с нуля собственный электромобиль

Руководитель автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин дал интервью телеканалу «Москва 24», в котором рассказал о планах по производству автомобилей на ближайшие годы. Кроме того, глава предприятия сообщил, что специалисты ведут разработку собственного электрокара. По словам топ-менеджера, в серию полностью отечественная модель на новой платформе пойдёт в 2025 году. При этом никаких технических подробностей глава завода не озвучил.
До конца 2022 года на «Москвиче» планируют собрать 600 транспортных средств, из которых 200 будут электрокарами. Первые батарейные модели произведут на столичном предприятии совместно с «восточным партнёром». В следующем году предприятие рассчитывает выпустить 50 000 автомобилей, из которых не менее 10 000 получат электрическую силовую установку.
В 2024 году из 100 000 машин с конвейера сойдут 20 000 электромобилей. В процессе производства специалисты локализуют различные компоненты. Кроме того, московский автозавод ведёт разработку электрокара на собственной платформе. По словам Пронина, батарейную модель разработают с нуля после 2024 года. В серию же полностью отечественный электромобиль пойдёт в 2025 году.
В начале октября автозавод «Москвич» приступил к созданию собственной дилерском сети. Компания открыла приём заявок от кандидатов, которые смогут обеспечить в регионах необходимую инфраструктуру.