СМИ: Аренда машин дорожает быстрее поездки на такси

Как пишет издание "Коммерсанъ", рост цен на автомобили и издержки на обслуживание личных машин вынуждают россиян чаще пользоваться каршерингом. За девять месяцев текущего года средний чек в таких сервисах вырос на 17–29%.

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Отмечается при этом, что услуги такси показали более сдержанную динамику. Однако сдерживающими факторами для роста рынка аренды авто, как и такси, остаются усиливающаяся потребительская экономия. Как пишет издание, еще один фактор - отъезд из страны части платежеспособных граждан.

Средняя стоимость поездки на каршеринге в январе—сентябре этого года выросла на 25%. В среднем она составляет 440 руб., по данным Почта-банка.