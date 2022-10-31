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1 час назад

"Ъ": аренда машин дорожает быстрее поездки на такси

Газета.Ru

Как пишет издание "Коммерсанъ", рост цен на автомобили и издержки на обслуживание личных машин вынуждают россиян чаще пользоваться каршерингом. За девять месяцев текущего года средний чек в таких сервисах вырос на 17–29%.

СМИ: Аренда машин дорожает быстрее поездки на такси
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается при этом, что услуги такси показали более сдержанную динамику. Однако сдерживающими факторами для роста рынка аренды авто, как и такси, остаются усиливающаяся потребительская экономия. Как пишет издание, еще один фактор - отъезд из страны части платежеспособных граждан.

Средняя стоимость поездки на каршеринге в январе—сентябре этого года выросла на 25%. В среднем она составляет 440 руб., по данным Почта-банка.

Ранее сообщалось, что Яндекс Такси договорился о поставках партнерам 10 000 машин до конца 2022 года

Автоновости,Почта Банк,
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