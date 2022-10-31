Новые авто Lada оснастят китайским вариатором или роботом

Идею с гидромеханическим «автоматом» не отбросили полностью, но она теперь лишена преимущества.

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«Служба продуктового инжиринга склоняется к более дешевым вариантам трансмиссии – вариатору или роботизированной коробке с двумя сцеплениями», — Сергей Цыганов, издание «Дром».

Новые автомобили Lada могут получить китайские «робот» или вариатор. Раньше планировалось закупать гидромеханическую АКП. Но в какой-то момент оказалось, что выбор таких коробок в Китае для переднего привода невелик. Да, есть много производителей. Но большинство используют западные технологии, которые слишком дорого поставлять в Россию из-за обхода санкций.

В итоге оказалось, что выгоднее поставить в Lada вариатор или «робот». Кроме цены, которая в случае с вариатором почти в два раза ниже, плюсом станет размер. Под «автоматы» в Lada сложно найти место, тогда как вариатор становится отлично. Да и расход топлива с ним ниже, чем с классической АКП.

Как отмечают источники издания на АВТОВАЗе, уже есть три китайским поставщика, почти не рискующие попасть под американские санкции. Две из этих компаний уже представлены на российском рынке. Остается только принять окончательное решение на АВТОВАЗе. Изначально хотели успеть до запуска производства Lada Vesta в марте 2023 года. Но теперь такой привязки нет.