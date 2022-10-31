Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в Россию привезут китайский гибрид с запасом хода 1267 километров

Motor.ruиещё 1

31 октября в Москве открылся первый шоурум новой для нашего рынка марки Skywell. Это китайский бренд, который уже представлен в 42 странах мира. В арсенале Skywell есть как полностью электрический кроссовер ET5 (он уже доступен для заказа по цене от 4,48 миллиона рублей), так и гибридный вседорожник HT-i с запасом хода более 1,2 тысячи километров. Как выяснил «Мотор.ру», уже в 2023 году Skywell приступит к сертификации HT-i в России, а старт продаж предварительно намечен на июль 2023 года.

На 2023 год намечена сертификация в РФ гибрида с запасом хода более 1200 км
Фото: © Skyworth© Skyworth

HT-i представляет собой тот же ET5, но с гибридной силовой установкой и собственным индексом. Отличить гибрид от электрокара можно по наличию безрамочной радиаторной решетки – у электрического кроссовера вместо нее сплошная черная заглушка. Интерьер у моделей одинаковый, с декоративными панелями «под дерево», цифровой панелью приборов и экраном мультимединой системы диагональю 12,8 дюйма.

Видео дня

Габариты у ET5 и HT-i идентичны: оба они относятся к классу среднеразмерных кроссоверов и по размерам сопоставимы с Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander.

В состав гибридной установки входит 1,5-литровым бензиновый «атмосферник» мощностью 110 лошадиных сил и 176-сильный электромотор, установленный на передней оси. ДВС подзаряжает батарею, но при разгоне оба агрегата работают вместе, а на высоких скоростях бензиновый двигатель становится основным.

В Китае модель продается под названием Skyworth HT-i и доступна с двумя батареями на выбор – емкостью 21,7 или 32,8 киловатт-часа. На чистом электричестве кроссовер проезжает до 200 километров, а общий запас хода достигает 1267 километров.

В разговоре с «Мотором» представитель Skywell сообщил, что HT-i запланирован для российского рынка, хотя пока компания не приступала к его сертификации. Одобрение типа транспортного средства на эту модель представительство рассчитывает получить к лету. Цены объявят ближе к запуску, и они будут выше, чем в Китае, где за гибрид просят 146,8–242,8 тысячи юаней (1,2-2 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Пока же Skywell представлен в стране только электрическим ET5. Он уже доступен для заказа в двух комплектациях, а полноценный старт продаж будет дан в течение двух-трех недель, когда модель получит ОТТС.

Новые автомобили для России, которые мы ждем

Автоновости,Skoda Kodiaq,Mitsubishi Outlander,Skoda,Mitsubishi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители