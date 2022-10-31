На 2023 год намечена сертификация в РФ гибрида с запасом хода более 1200 км

31 октября в Москве открылся первый шоурум новой для нашего рынка марки Skywell. Это китайский бренд, который уже представлен в 42 странах мира. В арсенале Skywell есть как полностью электрический кроссовер ET5 (он уже доступен для заказа по цене от 4,48 миллиона рублей), так и гибридный вседорожник HT-i с запасом хода более 1,2 тысячи километров. Как выяснил «Мотор.ру», уже в 2023 году Skywell приступит к сертификации HT-i в России, а старт продаж предварительно намечен на июль 2023 года.

Фото: © Skyworth © Skyworth

HT-i представляет собой тот же ET5, но с гибридной силовой установкой и собственным индексом. Отличить гибрид от электрокара можно по наличию безрамочной радиаторной решетки – у электрического кроссовера вместо нее сплошная черная заглушка. Интерьер у моделей одинаковый, с декоративными панелями «под дерево», цифровой панелью приборов и экраном мультимединой системы диагональю 12,8 дюйма.

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Габариты у ET5 и HT-i идентичны: оба они относятся к классу среднеразмерных кроссоверов и по размерам сопоставимы с Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander.

В состав гибридной установки входит 1,5-литровым бензиновый «атмосферник» мощностью 110 лошадиных сил и 176-сильный электромотор, установленный на передней оси. ДВС подзаряжает батарею, но при разгоне оба агрегата работают вместе, а на высоких скоростях бензиновый двигатель становится основным.

В Китае модель продается под названием Skyworth HT-i и доступна с двумя батареями на выбор – емкостью 21,7 или 32,8 киловатт-часа. На чистом электричестве кроссовер проезжает до 200 километров, а общий запас хода достигает 1267 километров.

В разговоре с «Мотором» представитель Skywell сообщил, что HT-i запланирован для российского рынка, хотя пока компания не приступала к его сертификации. Одобрение типа транспортного средства на эту модель представительство рассчитывает получить к лету. Цены объявят ближе к запуску, и они будут выше, чем в Китае, где за гибрид просят 146,8–242,8 тысячи юаней (1,2-2 миллиона рублей по нынешнему курсу).