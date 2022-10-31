В Турции началась серийная сборка национального электрокара TOGG

В турецком районе Гемлик, провинция Бурса, стартовало серийное производство электрокаров TOGG. Первенцем «народной» марки стал электрический кроссовер С-класса мощностью до 400 лошадиных сил, представленный еще в 2019 году. В торжественной церемонии запуска конвейера принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по инициативе которого несколько лет назад и был запущен проект разработки национального турецкого электромобиля.

Фото: © TOGG © TOGG

Прототип кроссовера TOGG дебютировал в 2019 году. Спустя два года молодая марка сварила первый кузов серийного образца, а летом 2022-го приступила к пробной сборке «товарных» экземпляров. Как и было запланировано, полноценное серийное производство наладили к началу ноября. Сколько кроссоверов будет выпущено до конца года, неизвестно. Ежегодная квота составляет порядка 100 тысяч экземпляров, хотя завод способен собирать до 175 тысяч штук.

TOGG

Вседорожник TOGG имеет длинную колесную базу — 2,8 метра — и две модификации, различающиеся мощностью силовой установки и запасом хода. Первая оснащена одним мотором на задней оси отдачей 200 сил, разгоняющим модель с места до «сотни» за 7,6 секунды. Без подзарядки такой кроссовер способен проехать до 300 километров.

TOGG

Более мощный вариант получил двухмоторную установку на 400 сил, сокращающую время разгона до 100 километров в час до 4,8 секунды. Его запас хода «по паспорту» — 500 километров, причем зарядить батарею до 80 процентов можно будет за полчаса. В список оснащения со временем обещают включить автопилот третьего уровня.

TOGG