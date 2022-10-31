Зимний скоростной режим на платных трассах введут с 1 ноября

«По участку обхода сел Новая Усмань и Рогачевка на дороге М-4 (517 км – 544 км) в Воронежской области будет разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч. Такой же скоростной лимит вводится на М-11 с 59-го по 146-й км и с 210-го по 680-й км в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге». — рассказали в госкомпании.