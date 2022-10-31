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1 час назад

Новости автомира: "Автодор" рассказал о переходе на зимний скоростной режим на платных трассах

Газета.Ru

С 1 ноября вводится зимний скоростной режим на участках федеральных дорог М-11 «Нева» и М-4 «Дон», сообщает госкомпания «Автодор».

Зимний скоростной режим на платных трассах введут с 1 ноября
Фото: Сергей Бобылев / ТАСССергей Бобылев / ТАСС

Разрешенная скорость движения на отдельных участках будет снижена до 110 км/ч. Изменения распространяются на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонны.

«По участку обхода сел Новая Усмань и Рогачевка на дороге М-4 (517 км – 544 км) в Воронежской области будет разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч. Такой же скоростной лимит вводится на М-11 с 59-го по 146-й км и с 210-го по 680-й км в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге». — рассказали в госкомпании.

Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях, отметили в «Автодоре». Разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 км/ч в апреле будущего года.

Автоновости,Автодор,
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