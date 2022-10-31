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1 час назад

Новости автомира: Rolls-Royce Фредди Меркьюри выставят на аукцион в ноябре

ПроКроссовер.руиещё 1

48-летний Rolls-Royce Silver Shadow, которым когда-то пользовался вокалист Queen Фредди Меркьюри, будет продан с аукциона в Лондоне 5 ноября 2022 года. Продавец утверждает, что двигатель стоковый, а внешний вид и салон полностью соответствуют первоначальным спецификациям. Цена не объявлена. Компания Меркьюри приобрела роскошный седан 1974 года выпуска через пять лет после его производства. Автомобиль принадлежал ему до его смерти в 1991 году, когда он перешел к его сестре. В конце концов семья продала Rolls в 2013 году.

Rolls-Royce Фредди Меркьюри выставят на аукцион
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Продавец отмечает, что маловероятно, чтобы Фредди ездил на собственной машине: широко распространено мнение, что у него никогда не было водительских прав. Он, должно быть, нанял шофера, и в отчетах утверждается, что Silver Shadow использовался чаще всего в период, когда группа записывала свои хиты. 6,75-литровый V8 под капотом по-прежнему приводит в движение колеса, но его мощность и пробег недоступны.

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