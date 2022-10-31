Rolls-Royce Фредди Меркьюри выставят на аукцион

48-летний Rolls-Royce Silver Shadow, которым когда-то пользовался вокалист Queen Фредди Меркьюри, будет продан с аукциона в Лондоне 5 ноября 2022 года. Продавец утверждает, что двигатель стоковый, а внешний вид и салон полностью соответствуют первоначальным спецификациям. Цена не объявлена. Компания Меркьюри приобрела роскошный седан 1974 года выпуска через пять лет после его производства. Автомобиль принадлежал ему до его смерти в 1991 году, когда он перешел к его сестре. В конце концов семья продала Rolls в 2013 году.