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1 час назад

Новости автомира: производитель шин Bridgestone решил продать российские активы

Газета.Ru

Японская шинная компания Bridgestone начала процесс поиска покупателя на свои российские активы. Ожидается, что на поиск покупателя и заключение сделки потребуется несколько месяцев, заявили в копании.

Производитель шин Bridgestone решил продать российские активы
Фото: ТАССТАСС

В марте этого года Bridgestone заявила о приостановке производства в Ульяновске, поставок в Россию и инвестиций. Шинный производитель заявил, что продолжит оказывать поддержку своим 1,1 тыс. сотрудникам и будет выплачивать заработную плату.

Компания Bridgestone присутствует в России с 1998 года. Производство шин на заводе в Ульяновске стартовало в декабре 2016-го. Инвестиции в производство составили около 12,5 млрд рублей.

С середины 2019 года произведенные в Ульяновске зимние шины линейки Blizzak экспортировались в Финляндию, Швецию и Норвегию. К концу 2021-го предприятие выпустило 5 млн шин. В Bridgestone отметили, что на Россию приходится менее 2% от мирового оборота производителя.

На прошлой наделе стало известно, что финский производитель шин Nokian Tyres продает свой бизнес в России ПАО «Татнефть».

Автоновости,Татнефть,
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