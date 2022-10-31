До России добрался кроссовер JAC JS4, премьера которого не состоялась

Российское представительство JAC объявило о запуске новой модели, кроссовере JAC JS4, который выступает в одном классе с полюбившейся россиянам Hyundai Creta. Премьера должна была состояться еще 28 октября, но ее неожиданно отменили за считанные часы до начала. Несмотря на это JS4 уже начали отгружать дилерам, о чем свидетельствуют фотографии портала «Китайские автомобили».

Фото: Jac Motors Jac Motors

JAC JS4 представляет собой кроссовер, сравнимый по габаритам с Hyundai Creta и Kaptur: его длина составляет 4,4 метра при колесной базе в 2,62 метра, багажник вмещает 520 литров либо 1050 литров при сложенных задних сиденьях (складываются в пропорции 40/60.

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В спецификации для нашего рынка JS4 оснащается 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 118 сил, пару которому составляет шестиступенчатая механическая коробкой передач собственного производства JAC. Такая установка предусмотрена только в базовой комплектации Comfort. В список стандартного оснащения включены галогеновые фары, электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом, руль с регулировкой по высоте, кондиционер, задние парктроники и круиз-контроль.

Кроссоверу в более дорогих версиях положен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил в тандеме либо с «механикой», либо с вариатором Punch VT3S. В «среднем» уровне исполнения Luxury для JS4 предложат люк с электроприводом, климат-контроль, боковые подушки безопасности и шторки безопасности, а также камеры заднего вида и сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма.

Самая дорогая версия JS4 Flagship отличается наличием электропривода двери багажника и цифровой панелью приборов. У такого JS4 будет кожаный салон, обогрев передних сидений и камеры кругового обзора, а также пакет электронных ассистентов, который включает системы контроля полосы движения, предупреждения о фронтальном столкновении и датчики слепых зон.

Официально прайс-листы еще не обнародованы, однако некоторые дилеры называют такой порядок цен – от двух миллионов до 2,4 миллиона рублей рублей. По данным «Китайских автомобилей», стартовая стоимость JS4 составит 1 999 000 рублей, а версия Luxury со 147-сильным электромотором обойдется минимум в 2 249 000 рублей. Топовый JS4 Flagship оценен в 2 399 000 рублей.