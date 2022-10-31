Volkswagen не сможет доставить клиентам все заказанные ID. Buzz

Производство электрических микробасов и фургонов ID. Buzz началось на заводе Volkswagen в Ганновере в начале этого лета. До конца года компания сможет выпустить примерно 15 тысяч авто, что существенно меньше количества оформленных предзаказов.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Около шести тысяч автомобилей будет отправлены в дилерские центры для проведения тест-драйвов, поэтому получить свой микроавтобус или фургон в этом году смогут только девять из двадцати тысяч заказавших автомобиль.

Сейчас Volkswagen ID. Buzz доступен лишь в одной конфигурации мощностью 204 л.с. с задним приводом и батареей ёмкостью 82 кВт•ч, которой хватит на 400-450 км пробега.

Дальнейшее расширение списка версий должно увеличить популярность ID. Buzz, чтобы удовлетворить планируемый объём выпуска до 130 тысяч авто в год.

Volkswagen

Цены на пассажирскую версию VW ID. Buzz в Европе стартуют от 64 851 евро (с учётом льгот - 56 606 евро), грузовой ID. Buzz Cargo стоит 54 430 евро (46 455 евро).