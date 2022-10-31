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1 час назад

Новости автомира: McLaren разрабатывает семейный автомобиль

ПроКроссовер.ру

McLaren Automotive занят разработкой автомобиля для «семейного использования», сообщает Car Magazine со ссылкой на генерального директора Майкла Лейтерса, который якобы подтвердил, что марка изучает альтернативные типы автомобилей для увеличения прибыли.

McLaren разрабатывает семейный автомобиль
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Лейтерс отметил, что современные технологии и литий-ионные батареи не способствуют созданию полноценного электрического суперкара. Такой автомобиль, если он спроектирован с использованием этой технологии под капотом, получится слишком тяжелым и управляемым хуже, чем современные McLaren.

Что касается электромобилей, то ближе всего к ним у McLaren сейчас гибрид под названием Artura.

Автоновости,McLaren,
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