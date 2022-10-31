Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
21 минуту назад

Новости автомира: производитель шин Bridgestone решил продать бизнес в РФ

Лера Букина

Японский производитель шин Bridgestone приступил к поиску местного покупателя для своих российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Производитель шин Bridgestone решил продать российские активы
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что весной компания приняла решение остановить работу своего завода в Ульяновске и новые инвестиции в РФ.

«Bridgestone объявляет, что начала процесс поиск местного покупателя своих российских активов», - отметила пресс-служба компании.

Отмечается, что предприятие может искать покупателя несколько месяцев.

Bridgestone поддерживала своих сотрудников в РФ после того, как решила свернуть бизнес в РФ. Работники получали заработную плату и пособия.

Компания присутствовала в стране с 1998 года.

Ранее другой крупный производитель шин с локализованным производством Nokian решил уйти с российского рынка. Финская компания владеет заводом в Ленобласти. Она объявила о продаже активов «Транснефти».

Автоновости,Транснефть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители