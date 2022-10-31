Производитель шин Bridgestone решил продать российские активы

Японский производитель шин Bridgestone приступил к поиску местного покупателя для своих российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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Напомним, что весной компания приняла решение остановить работу своего завода в Ульяновске и новые инвестиции в РФ.

«Bridgestone объявляет, что начала процесс поиск местного покупателя своих российских активов», - отметила пресс-служба компании.

Отмечается, что предприятие может искать покупателя несколько месяцев.

Bridgestone поддерживала своих сотрудников в РФ после того, как решила свернуть бизнес в РФ. Работники получали заработную плату и пособия.

Компания присутствовала в стране с 1998 года.