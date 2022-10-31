В России дебютировала марка Skywell

На опустевший за последние месяцы российский авторынок выходит новая марка Skywell, основанная в 2020 году китайским телекоммуникационным холдингом Skyworth Group. Первенцем легковой линейки молодого автомобильного бренда стал электрический кроссовер Skywell ET5, и именно эту модель привезли в Россию. В понедельник, 31 октября, на Котельнической набережной в Москве открылся первый в стране сити-шоурум Skywell, в котором можно посмотреть «живые» автомобили: цены варьируются от 4 480 000 до 4 980 000 рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Skywell уже до конца 2022 года откроет в России 30 фирменных автосалонов в городах-миллиониках, в том числе в Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре. Первый в стране сити-шоурум заработал на Котельнической набережной в Москсве: пока там представлен только Skywell ET5, хотя уже летом 2023-го обещают привезти вторую модель, гибридный кроссовер HT-i с запасом хода 1267 километров.

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В родном Китае электрокары продаются под другим брендом: в прошлом году Skywell был переименован в Skyworth. Для экспортных же рынков используются другие названия – например, в Германии Skywell ET5 известен как Elaris Beo, а в США и Канаде модель продается как Skywell Imperium ET5. Skywell также присутствует в Израиле, Хорватии, Испании, Румынии и Польше, а теперь добрался и до России.

В московском шоу-руме выставлены несколько машин, сертифицированных для России: несколько экземпляров выставлены на парковке на улице, еще одна – в помещении. Заказы на них уже принимают, а полноценный старт продаж будет дан в течение двух-трех недель, когда Skywell ET5 получит одобрение типа транспортного средства.

Skywell ET5

По габаритам Skywell ET5 наиболее близок к Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq и относится к классу среднеразмерных кроссоверов. При длине почти в 4,7 метра и колесной базе в 2,8 метра он располагает стандартным пятиместным салоном с посадочной формулой 2+3 и багажником на 467 литров. В самой компании конкурентами считают не электрические модели, а китайские Geely Tugella и Exeed TXL.

В движение ET5 приводит электромотор мощностью 204 лошадиные силы, который установлен на передней оси, привод только передний. Батарея емкостью 72 киловатт-часа обеспечивает кроссоверу запас хода в 520 километров по цилку NEDC. С места до «сотни» ET5 разгоняется за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 150 километров в час.

На выбор предложены два уровня оснащения. В базовой комплектации Comfort кроссовер оснащен шестью подушками безопасности, передними креслами с функцией вентиляции, адаптивным круиз-контролем, мультимедийной системой с 12,8-дюймовым экраном, светодиодными фарами, камерой заднего вида и электроприводом багажной двери. Размерность колесных дисков – 19 дюймов.

В более продвинутом исполнении Luxury добавлены панорамная крыша, лазерные фары и расширенный комплекс электронных ассистентов. Есть и необычные опции: например, раскладывающиеся полностью сиденья для комфортного сна и режим Party с подсветкой в такт музыке.

Время зарядки от станции мощностью до 150 киловатт составляет 30 минут, от стандартной станции (7-22 киловатт) – шесть часов, а от бытовой розетки – до 12 часов.

Skywell обещает гарантию на пять лет или 150 тысяч километров пробега, а гарантия на тяговую батарею составляет восемь лет или 200 тысяч километров пробега. При коммерческом использовании, например в такси, гарантия составляет два года или 120 тысяч километров, а на батарею – пять лет либо 500 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.