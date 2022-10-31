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58 минут назад

Новости автомира: Lada Niva Sport получит старые технические решения

Российская Газета

На начало 2023 года запланирована премьера Lada Niva Sport. Внедорожник создаётся на базе классической "трёхдверки" и получит, как пишет Drom, технические решения, разработанные несколько лет назад, и которые могли бы быть реализованы на серийной "Ниве".

Lada Niva Sport получит старые технические решения
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал "новый более мощный двигатель" для Lada Niva Sport. Для модели 90-сильный 8-клапанный агрегат уже будет более мощным, но издание пишет и о том, что спорт-версия "Нивы" может получить и мотор 1.8 литра, как раллийная версия, которая также имела ряд других отличий, в том числе и по салону.

Lada Niva Sport получит стандартную рулевую колонку, четырёхсаттелитный дифференциал в заднем мосту, усиливающие элементы на балке, электропривод блокировки в заднем редукторе (эта опция появится не на первом этапе).

Раздаточная коробка передач будет стандартной, но с электроприводом блокировки межосевого дифференциала. Ряд решений позаимствуют с прототипов Lada Niva Legend, построенных компанией "Супер-Авто", в числе которых изменение системы впуска, поддона картера. В дальнейшем они могут появиться на конвейерных внедорожниках.

Мелкосерийный выпуск Lada Niva Sport организуют на Lada Sport в Тольятти.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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