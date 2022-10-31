Toyota GR86 следующего поколения может стать гибридом

В случае если слухи окажутся правдивыми, этот автомобиль, вероятно, перестанет быть «близнецом» Subaru BRZ.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

История заднеприводных «ближайших родственников» Subaru BRZ и Toyota GT86 (в некоторых странах – просто 86) началась в 2012 году. Купе Тойоты сменило генерацию в апреле 2021 года: тогда же модель сменила имя, теперь она на большинстве рынков называется GR 86. Стоит напомнить, что GR расшифровывается как Gazoo Racing – это спортивное подразделение компании, купе стало его третьей глобальной моделью, а роли первых двух исполнили GR Supra и трёхдверный хот-хэтч GR Yaris.

актуальное купе Toyota GR86 (версия для японского рынка)

Пока что до появления нового поколения Toyota GR86 ещё далеко: у подобных спорткаров, как правило, довольно длительный жизненный цикл. Однако слухи о будущем модели уже начали появляться. Так, японское издание Best Car Web сообщает о том, что в ходе следующей смены генерации модели поменяют платформу, а также нынешнюю «начинку» на гибридную.

актуальное купе Toyota GR86 (версия для японского рынка)

Предполагается, что новое купе Toyota GR86 откажется от нынешней «тележки» – Subaru Global Platform (спереди находятся стойки McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги). При этом, по сведениям издания, её сменит не «всетойотовская» архитектура TNGA, как можно было бы предположить, а укороченная версия платформы, на которой базируется Lexus IS.

Также, судя по слухам, разработчики купе следующего поколения могут сменить GR86 «начинку». Напомним, сейчас «двухдверка» оснащается атмосферным «оппозитником» с комбинированным впрыском топлива. Его объём составляет 2,4 литра, отдача 235 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм (в японской спецификации). В пару предлагаются либо шестискоростная механическая коробка передач, либо шестиступенчатый «автомат». Привод у этой модели может быть только задним.

Как сообщает японский сайт, следующий Toyota GR86 может получить «турботройку» G16E-GTS объёмом 1,6 литра (ей же оснащаются GR Yaris и GR Corolla). Мотор предположительно будет работать в составе гибридной установки Crown Max, совокупная мощность системы, вероятно, окажется равна 304 л.с. Скорее всего, у такого купе ручной коробки передач уже не будет, останется только АКП.

актуальное купе Toyota GR86 (версия для японского рынка)

Не исключено, что эта порция слухов останется лишь домыслами, ведь наличие гибридной силовой установки сделает купе заметно тяжелее, а одним из главных достоинств модели остаётся её скромный вес: так, снаряженная масса актуального Toyota GR86 составляет 1270 кг. Кроме того, разработка новинки при условии отказа от платформы и двигателя партнёра сделают проект более дорогим, что неминуемо отразится на цене купе, а впоследствии наверняка скажется и на спросе.