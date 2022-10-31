Два кроссовера Chery лишились базовых комплектаций

Два кроссовера Chery – компактный Tiggo 4 и среднеразмерный Tiggo 7 Pro, — лишились базовых комплектаций, из-за чего их минимальные цены выросли на 300 тыс. и 130 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает «Автоновости дня».

Фото: 7pro.chery 7pro.chery

Теперь минимальная цена Chery Tiggo 4 составляет от 1 млн 999,9 тыс. рублей, а Tiggo 7 Pro стоит от 2 млн 649,9 тыс. рублей.