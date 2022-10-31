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33 минуты назад

Новости автомира: два кроссовера Chery лишились базовых комплектаций в России

Газета.Ru

Два кроссовера Chery – компактный Tiggo 4 и среднеразмерный Tiggo 7 Pro, — лишились базовых комплектаций, из-за чего их минимальные цены выросли на 300 тыс. и 130 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает «Автоновости дня».

Два кроссовера Chery лишились базовых комплектаций
Фото: 7pro.chery7pro.chery

Теперь минимальная цена Chery Tiggo 4 составляет от 1 млн 999,9 тыс. рублей, а Tiggo 7 Pro стоит от 2 млн 649,9 тыс. рублей.

Кроме того, из гаммы комплектаций Tiggo 4 помимо базовой пропали версии Trek (147 л.с. и «робот»; 2,3 млн рублей) и Techno (2,0-литровый мотор, 122 л.с. и вариатор; 2,2 млн рублей).

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