В Ижевске начали собирать электромобили для ЖКХ

В Удмуртии стартовало производство универсальной платформы электрокара для ЖКХ, строительной отрасли, сельского хозяйства и других нужд. Подготовили ее к серии в инжиниринговом центре «ИжСпецТех» на базе Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова, а заказчиком выступил Сарапульский электрогенераторный завод. Отечественная машина, призванная импортозаместить зарубежную технику, получилась экономичнее Nissan Leaf, утверждают ее создатели.

Фото: © Инжиниринговый центр «ИжСпецТех» © Инжиниринговый центр «ИжСпецТех»

Ижевские инженеры подготовили несколько версий электромобиля на одной платформе — со специальным оборудованием для различных отраслей. Так, машина от «ИжСпецТеха» способна перевозить грузы, служить тягачом на производствах и складах, а также работать в ЖКХ и расчищать улицы.

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Расход электричества в стандартном цикле составляет порядка восьми киловатт-часов на 100 километров пути. Это почти в три раза меньше, чем у Nissan Leaf. Среди других достоинств — простая конструкция, высокие срок службы и ремонтопригодность, а также возможность применения переработанных материалов.

Разработка велась с 2016 года, а в 2019-м Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) оформил патент на электрокар УМТЭТ (Унифицированная машина технологического электротранспорта). Судя по документу, автомобиль приводит в движение мотор мощностью девять лошадиных сил, разгоняющий машину до 16 километров в час. Грузоподъемность — до трех тонн.

Сарапульский электрогенераторный завод

Указанная в патенте длина УМТЭТ без надстроек достигает 3350 миллиметров, ширина — 1250 миллиметров, а высота — 1550 миллиметров. Мотор запитывается от аккумуляторов емкостью от 280 до 360 ампер-часов, однако запас хода ни в документе, ни в свежем заявлении «ИжСпецТеха» не раскрывается. На сегодняшний день оформлено уже восемь патентов на разные версии электрокара.