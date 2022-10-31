Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: глава Минтранса Савельев сменил служебную иномарку на Aurus

Газета.Ru

Министр транспорта России Виталий Савельев начал использовать в качестве служебного автомобиль представительского класса марки Aurus, сообщает агентство ТАСС.

Глава Минтранса Савельев сменил служебную иномарку на Aurus
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Источник агентства, близкий к Минтрансу, подтвердил, что госномера автомобиля Aurus соответствуют тем, которые закреплены за министерством.

Летом Савельев рассказывал, что в «Аэрофлоте» (где работал до 2020 года), в качестве служебной машины использовал Mercedes-Benz. После того, как в конце 2020-го Савельев был назначен министром транспорта РФ, он пересел на Hyundai Genesis.

Как отметил чиновник, который сравнил российские автомобили с Rolls-Royce, в машинах Aurus «нормальные технологии».

В начале октября на неформальный саммит лидеров стран СНГ в день юбилея президента России Владимира Путина большая часть глав государств прибыла на российских автомобилях Aurus. Исключение составили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщало РИА Новости.

Ранее стало известно, что продажи внедорожника Aurus Komendant, презентация которого состоялась на ВДНХ в сентября, планируется начать в 2023 году. Базовая цена машины — 33,7 млн рублей.

Автоновости,Hyundai Genesis,Rolls-Royce,Hyundai,Mercedes-Benz,Виталий Савельев,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ВДНХ,Минтранс РФ,Аэрофлот,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители