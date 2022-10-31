Глава Минтранса Савельев сменил служебную иномарку на Aurus

Министр транспорта России Виталий Савельев начал использовать в качестве служебного автомобиль представительского класса марки Aurus, сообщает агентство ТАСС.

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости» Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Источник агентства, близкий к Минтрансу, подтвердил, что госномера автомобиля Aurus соответствуют тем, которые закреплены за министерством.

Летом Савельев рассказывал, что в «Аэрофлоте» (где работал до 2020 года), в качестве служебной машины использовал Mercedes-Benz. После того, как в конце 2020-го Савельев был назначен министром транспорта РФ, он пересел на Hyundai Genesis.

Как отметил чиновник, который сравнил российские автомобили с Rolls-Royce, в машинах Aurus «нормальные технологии».

В начале октября на неформальный саммит лидеров стран СНГ в день юбилея президента России Владимира Путина большая часть глав государств прибыла на российских автомобилях Aurus. Исключение составили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщало РИА Новости.