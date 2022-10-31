Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
22 минуты назад

Новости автомира: «Москвич» разработает собственный электромобиль с нуля

Никита Бородкин

Автозавод «Москвич» с нуля разработает собственный электромобиль. Как заявил руководитель предприятия Дмитрий Пронин в интервью телеканалу «Москва 24», в серийное производство полностью отечественная модель на новой платформе пойдет в 2025 году.

«Москвич» разработает собственный электромобиль с нуля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, до конца 2022 года на заводе собираются собрать 600 транспортных средств, из которых треть будут электромобилями. При этом первые авто собираются произвести совместно с неназванным «восточным партнером».

В 2023 году «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей, не менее 10 тыс. из которых получат электродвигатель. В 2024 году из 100 тыс. машин с конвейера сойдут 20 тыс. электромобилей. В процессе производства завод планирует локализовать выпуск различных компонентов.

Говоря о собственной «батарейной» модели Пронин отметил, что ее разработкой займутся после 2024 года. В серию она должна выйти в 2025 году, однако какие-либо технические характеристики будущего транспортного средства глава «Москвича» раскрывать не стал.

Автоновости,Дмитрий Пронин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители