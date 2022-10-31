«Москвич» разработает собственный электромобиль с нуля

Автозавод «Москвич» с нуля разработает собственный электромобиль. Как заявил руководитель предприятия Дмитрий Пронин в интервью телеканалу «Москва 24», в серийное производство полностью отечественная модель на новой платформе пойдет в 2025 году.

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По его словам, до конца 2022 года на заводе собираются собрать 600 транспортных средств, из которых треть будут электромобилями. При этом первые авто собираются произвести совместно с неназванным «восточным партнером».

В 2023 году «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей, не менее 10 тыс. из которых получат электродвигатель. В 2024 году из 100 тыс. машин с конвейера сойдут 20 тыс. электромобилей. В процессе производства завод планирует локализовать выпуск различных компонентов.