Jeep перевел старый внедорожник CJ на электротягу

Ателье Mopar подготовило для тюнинг-выставки SEMA концепт внедорожника Jeep CJ под названием Surge. Вездеход оснащен электрической силовой установкой и компонентами от современного Wrangler. Помимо мостов Dana 44, в список доработок ретровседорожника входят силовой бампер с лебедкой, защита днища, колеса Black Rhino Solid с шинами BFGoodrich внешним диаметром 35 дюймов, приборы Mopar и гоночные кресла-ковши.

Фото: © Jeep © Jeep

Рестомод, или, если быть более точным, электромод, построен на базе внедорожника Jeep CJ (1944—1986). На нём ателье Mopar решило проверить жизнеспособность концепции электроприводов «из коробки» (по аналогии с crate engines вроде V8 7.0 Hellephant), которые позволят энтузиастам делать подобные конверсии самостоятельно. Вездеход оснастили кастомной силовой установкой, мостами Dana 44, как не нынешнем Wrangler, и деталями из каталога Jeep Performance Parts (JPP).

Электромотор (272 л.с.), редуктор и инвертор на Jeep CJ Surge сгруппированы в единый блок, установленный на жестких опорах вместо штатного двигателя. Батарея, состоящая из 24 литий-ионного модуля, размещена сразу за сиденьями.

Тяга на все колеса идет через двухступенчатую раздаточную коробку, но не пасовать на бездорожье электрокару также помогают увеличенный на 51 миллиметр дорожный просвет и колеса Black Rhino Solid с шинами BFGoodrich внешним диаметром 35 дюймов.

Jeep

Jeep

Jeep

Мосты Dana 44 и бампер с лебедкой от современного Wrangler Rubicon взяты из каталога JPP. CJ Surge достались защита днища и порогов, каркас безопасности с мягким верхом bikini top, комплект всепогодных ковриков Mopar и гоночные кресла-ковши.