Hyundai продлил простой завода в России до декабря

Компания Hyundai продлила простой своего завода в Санкт-Петербурге до декабря. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу корейского бренда.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Петр Ковалев/ТАСС

Предприятие Hyundai в России приостановило работу в марте. На нем собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

По итогам 2021 года петербургский завод Hyundai выпустил 234 тысячи автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Самой массовой моделью на конвейере предприятия остается Kia Rio с показателем 92 тысячи седанов и кросс-хэтчбеков (+2%). Производство кроссовера Hyundai Creta в прошлом году составило 71 тысячу машин (-5%), седана Solaris - 71 тысячу единиц (+32%).