Hyundai продлил простой завода в России до декабря

Компания Hyundai продлила простой своего завода в Санкт-Петербурге до декабря. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу корейского бренда.
Предприятие Hyundai в России приостановило работу в марте. На нем собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.
По итогам 2021 года петербургский завод Hyundai выпустил 234 тысячи автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Самой массовой моделью на конвейере предприятия остается Kia Rio с показателем 92 тысячи седанов и кросс-хэтчбеков (+2%). Производство кроссовера Hyundai Creta в прошлом году составило 71 тысячу машин (-5%), седана Solaris - 71 тысячу единиц (+32%).
Ранее "РГ" сообщала, что Hyundai в ближайшее время может принять решение относительно производственных мощностей в Санкт-Петербурге. Один из очевидных сценариев - продажа, но в то же время он является крайне невыгодным.