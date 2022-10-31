Geely превратит электромобильное подразделение Zeekr в отдельную компанию

Китайская Geely Automobile Holdings Ltd собирается преобразовать подразделение по выпуску электромобилей Zeekr Intelligent Technology в самостоятельную компанию. Таким образом, Zeekr сможет торговаться на бирже отдельно от материнской Geely. Сообщается, что разделение одобрено Гонконгской фондовой биржей, однако сама Geely пока не определила ни площадку для размещения акций новообразованной компании, ни объемы торговли.

Фото: Geely Geely

В самой Zeekr отметили, что бизнес по продаже электрокаров останется для нее на первом месте. Так, новоиспеченная компания намерена достичь ранее поставленной цели по поставке 70 тысяч автомобилей в 2022 году, несмотря на «недавние потрясения на рынке капитала».

Zeekr — молодая марка, о которой впервые стало известно в начале 2021 года. Она специализируется на электрокарах премиум-класса и компонентах к ним, позиционируя себя как соперника Tesla. В первом полугодии 2022 года Zeekr заработала 8,83 миллиарда юаней при чистом убытке в 759,1 миллиона юаней.

Пока в арсенале марки только одна модель — Zeekr 001, уже успевшая стать рекордсменом Гиннесса. Она с октября прошлого года производится на высокотехнологичном заводе в Нинбо с участием 300 роботов, причем покупатели могут наблюдать за процессом сборки в реальном времени с помощью камер на линиях.

001 построен на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA) и оснащен двумя моторами мощностью 544 лошадиные силы (769 Нм крутящего момента), которые разгоняют его с места до «сотни» за 3,8 секунды. Запас хода варьируется от 526 до 712 километров.