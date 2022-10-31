В Китае создали автомобиль со встроенной системой диагностики здоровья

В Китае состоялась презентация прототипа будущего электрокара марки BeyonCa (Beyond the Car). У компании необычный подход: BeyonCa делает ставку на заботу о здоровье водителя и пассажиров. Электрокар BeyonCa оснащен множеством датчиков, которые следят за ритмом сердца, артериальным давлением, температурой и прочими показателями здоровья. Предусмотрена и оперативная онлайн-консультация, если какие-то параметры не соответствуют норме.

Фото: BeyonCa BeyonCa

Одним из главных инвесторов BeyonCa стала французская Renault, а производственным партнером выступит Dongfeng. К проекту привлечены профессионалы международного уровня: дизайнером будет Дирк ван Брекель, который ранее работал в Audi, Skoda и Bentley, а одним из учредителей назначен Кристиан Клинглер, прежде входивший в правление Volkswagen.

Из Volkswagen в BeyonCa пришел и Ханс-Йоахим Ротенпилер, который занял должность технического директора. А основал BeyonCa китайский предприниматель Су Веймин, который в настоящее время возглавляет представительство Renault в КНР.

Первый «врачебный кабинет на колесах» будет запущен в производство в 2024 году, его разработка ведется параллельно в Китае, дизайн-центре в Мюнхене и в Сингапуре. Цена серийного электрокара составит около 1 миллиона юаней (8,5 миллиона рублей по актуальному курсу), то есть он будет представлен в классе роскошных автомобилей. В будущем же модельная линейка разрастется до пяти продуктов, а в год BeyonCa будет выпускать по 100 тысяч машин.

Пока же представлен только концептуальный прототип под названием BeyonCa Gran Turismo Opus 1. Это фастбек, который потенциально может составить конкуренцию Mercedes-Benz EQS. Известно только то, что он оснащен батареей емкостью 130 киловатт-часов, а параметры не приводятся.