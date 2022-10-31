Ram построил особые пикапы для мотоциклистов и столяров

Концерн Stellantis и входящие в его состав марки подготовили несколько концептов для шоу SEMA. Среди них — два пикап Ram 1500. Внедорожник Ram 1500 TRX Gold Shot придется по душе любителям мотокросса, а 1500 Backcountry X Concept — тем, кто больше всего ценит в машинах универсальность. Поэтому грузовичок оборудован грузовыми боксами RamPack и рабочей поверхностью RamGate со встроенным угломером и инструментами для деревообработки.

Фото: Ram Ram

Пикап Ram 1500 TRX Gold Shot понравится любителям мотокросса. Он оснащен выдвижными подножками Mopar для легкого доступа к грузовой платформе, колесами Black Rhino Chamber с 37-дюймовыми шинами и светодиодными прожекторами TYRI яркостью 4300 люменов. Также на внедорожнике стоит защита днища и порогов, а салон отделан кожей Capri и перфорированной искусственной замшей.

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Для пикапа выбрана желто-черная цветовая схема. Черные насадки выхлопа — из каталога Mopar, а легкомоющийся виниловый пол такой же, как у «рабочей лошадки» Ram 1500 Tradesman. Двигатель прежний — HEMI V8 6.2 с приводным нагнетателем, развивающий 712 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Мотор оснащен двухпоточной системой забора воздуха и самыми большими в классе воздушными фильтрами, которые задерживают пыль, песок и даже воду.

Второй концепт Ram называется 1500 Backcountry X Concept. Он выделяется интегрированными в боковины кузова багажными отсеками RamBox и RamPack, дополненными поперечинами Thule, светодиодными лампами TYRI и третьим стоп-сигналом. Дверца грузовой платформы пикапа превращена в рабочий стол. Здесь есть угломер и несколько инструментов Rockler для деревообработки.