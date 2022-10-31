У российских дилеров появились «легальные» Hyundai Tucson

Российские дилеры Hyundai получили крупную и, что главное, легальную партию кроссоверов Tucson. После остановки конвейеров калининградского «Автотора» машины к нам стали возить из Южной Кореи, причем им предстоит конкурировать с более дешевыми поставками по параллельному импорту. Издание «Quto.ru» даже приводит цены легальных вседорожников: 3 000 000–4 500 000 рублей. В основном столько стоят дизельные модификации с автоматической трансмиссией и полным приводом.
По данным «Quto.ru», российские дилеры получили крупную партию кроссоверов Hyundai Tucson. Автомобили абсолютно легально ввезли из Южной Кореи, а следовательно, на них распространяется заводская гарантия. Корейское предприятие вписано в одобрении типа транспортного средства, так что никаких юридических преград для продажи таких машин, в общем-то, нет и не было.
Цена кроссоверов составляют 3 000 000–4 500 000 рублей. Ввезенные по параллельному импорту машины обойдутся дешевле, но на гарантию рассчитать не стоит. Больше всего на продажу выставлено дизельных Tucson с двухлитровым мотором, «автоматом» и полным приводом. Правда, покупатели в автосалоны пока не торопятся: многие предпочитают сэкономить и обращаются к серым дилерам.
У них, кстати, начали появляться и Hyundai Sonata. Как выяснила редакция «Quto», это тоже машины корейской сборки. Седан в хорошей комплектации и с двухлитровым мотором можно купить за 3 000 000 рублей. Между тем на официальном сайте Hyundai цены варьируются от 2 769 000 до 3 439 000 рублей.
Действие параллельного импорта в России продлили в начале сентября. Механизм позволяет ввозить товары без разрешения правообладателя, а что можно ввезти, решает Минпромторг. Сейчас в перечне 50 групп товаров и более 200 брендов, включая автомобильные — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Tesla, Skoda, Toyota, Jaguar, Jeep, Land Rover, Chrysler, Bentley и другие. По словам автодилеров, ежемесячно в страну по такой схеме импортируют порядка 2–3 тысяч машин, в основном из премиального сегмента.