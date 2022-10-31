У российских дилеров появились «легальные» Hyundai Tucson

Российские дилеры Hyundai получили крупную и, что главное, легальную партию кроссоверов Tucson. После остановки конвейеров калининградского «Автотора» машины к нам стали возить из Южной Кореи, причем им предстоит конкурировать с более дешевыми поставками по параллельному импорту. Издание «Quto.ru» даже приводит цены легальных вседорожников: 3 000 000–4 500 000 рублей. В основном столько стоят дизельные модификации с автоматической трансмиссией и полным приводом.

Фото: Hyundai Hyundai

По данным «Quto.ru», российские дилеры получили крупную партию кроссоверов Hyundai Tucson. Автомобили абсолютно легально ввезли из Южной Кореи, а следовательно, на них распространяется заводская гарантия. Корейское предприятие вписано в одобрении типа транспортного средства, так что никаких юридических преград для продажи таких машин, в общем-то, нет и не было.

Цена кроссоверов составляют 3 000 000–4 500 000 рублей. Ввезенные по параллельному импорту машины обойдутся дешевле, но на гарантию рассчитать не стоит. Больше всего на продажу выставлено дизельных Tucson с двухлитровым мотором, «автоматом» и полным приводом. Правда, покупатели в автосалоны пока не торопятся: многие предпочитают сэкономить и обращаются к серым дилерам.

У них, кстати, начали появляться и Hyundai Sonata. Как выяснила редакция «Quto», это тоже машины корейской сборки. Седан в хорошей комплектации и с двухлитровым мотором можно купить за 3 000 000 рублей. Между тем на официальном сайте Hyundai цены варьируются от 2 769 000 до 3 439 000 рублей.