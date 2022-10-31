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13 минут назад

Новости автомира: В России продали первый электрокар Evolute i-Pro

Motor.ru

Дилерский центр «Авилон» сообщил о продаже первого российского электромобиля Evolute i-Pro. По словам представителей пресс-службы компании, покупатель приобрел седан, воспользовавшись программой субсидирования от Минпромторга. Всего же на данный момент в стране забронировали сотню российских электромобилей. Заинтересованность к модели, как говорят в компании, проявляют, как частные, так и корпоративные клиенты.

В России продали первый электрокар Evolute i-Pro
Фото: © Авилон© Авилон

По словам представителей дилерского центра, покупатели выбирают Evolute i-Pro из-за экономии на налогах, техобслуживании и парковках. Кроме того, клиенты видят выгоду в затратах на электроэнергию, которая в несколько раз дешевле традиционного топлива. К настоящему времени в «Авилон» поступило около сотни заявок на бронирование электрокара.

Evolute i-Pro оборудован электромотором мощностью 150 лошадиных сил и тяговой аккумулятором емкостью 53 киловатт-часа. Запас хода батарейного седана составляет 433 километра. Максимальная скорость – 145 километров в час. Сейчас к покупке доступна единственная комплектация модели стоимостью 2 990 000 рублей.

Электромобили Evolute i-Pro поступили в дилерские центры на прошлой неделе. Представители автосалонов тогда сообщили, что отечественные батарейные седаны можно приобрести в шести российских регионах.

Автоновости,Авилон,Минпромторг,
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