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1 час назад

Новости автомира: автомобили Chery получат восьмиступенчатые автоматы

Газета.Ru

Автомобили китайской компании Chery будут оборудоваться восьмиступенчатыми автоматическими коробками передач. Производство таких трансмиссий налажено на заводе в китайском городе Аньхой, сообщает портал «Китайские автомобили».

Автомобили Chery получат восьмиступенчатые автоматы
Фото: Chery Chery

Производство новых трансмиссий началось на заводе компании Anhui Fuzhen Auto Power System, в том числе там будут выпускать гидротрансформаторы для коробок. Прямой связи с Chery у производителя трансмиссий нет, однако Chery будет обладать интеллектуальной собственностью на технические решения агрегатов. На заводе планируется изготавливать до 300 тыс. агрегатов в год.

Известно, что новая АКП будет применяться на автомобилях марок Chery, Jetour и Exeed. В частности, ожидается, что ее получат кроссоверы Chery Tiggo 9 и Exeed Atlantix.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,
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