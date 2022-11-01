Автомобили Chery получат восьмиступенчатые автоматы

Автомобили китайской компании Chery будут оборудоваться восьмиступенчатыми автоматическими коробками передач. Производство таких трансмиссий налажено на заводе в китайском городе Аньхой, сообщает портал «Китайские автомобили».
Производство новых трансмиссий началось на заводе компании Anhui Fuzhen Auto Power System, в том числе там будут выпускать гидротрансформаторы для коробок. Прямой связи с Chery у производителя трансмиссий нет, однако Chery будет обладать интеллектуальной собственностью на технические решения агрегатов. На заводе планируется изготавливать до 300 тыс. агрегатов в год.
Известно, что новая АКП будет применяться на автомобилях марок Chery, Jetour и Exeed. В частности, ожидается, что ее получат кроссоверы Chery Tiggo 9 и Exeed Atlantix.