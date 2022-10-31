Четырехдверное купе в стиле Porsche поступило в продажу в Китае

В Китае начались продажи электрического "четырехдверного купе" Ora Lightning Cat, сообщает Autohome.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Автомобиль, дизайн которого перекликается с автомобилями немецкой марки Porsche, будет доступен на китайском рынке в четырех комплектациях. по цене от 189,8 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей).

В максимальной комплектации автомобиль обойдется в 269,8 тыс. юаней (более 2,2 млн рублей). В роли панели приборов выступает дисплей, разделенный на три "колодца" по аналогии со стрелочными приборами. Также для Ora Lightning Cat предусмотрена ультрафиолетовая бактерицидная установка.

Автомобиль оснащается системой помощи водителю с 28 датчиками, включая 12 ультразвуковых радаров и камеру. В зависимости от версии, машина оснащается одним электромотором мощностью 203 л.с., либо двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 406 л.с.

В версии с одним двигателем запас хода автомобиля достигает 705 км, у двухмоторной полноприводной - 600 км.