Российский суд арестовал средства «дочки» Hyundai

В конце 2021 года строительная компания «СтройТехИмпорт» подала в суд иск к ООО «Хёндэ Инжиниринг Рус», в котором решила взыскать 16 миллионов рублей. В эту сумму вошла задолженность по одному из договоров о строительстве завода двигателей Hyundai Wia в Санкт-Петербурге, а также проценты за уклонение от уплаты требуемой суммы. Сейчас же истец опасается окончательного ухода с российского рынка компании Hyundai. В связи с этим Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал средства дочерней структуры корейской марки.

Фото: Hyundai Hyundai

Суд посчитал обоснованным опасения истца, который обратил внимание на то, что Южная Корея присоединилась к антироссийским санкциям. Представители «СтройТехИмпорта» считают, что Hyundai может окончательно уйти из России, продав местные активы и закрыв местные заводы. Таким образом, дочерняя компания может избежать платы в размере 16 миллионов рублей.

Арбитражный суд определил, что в таком случае всё имущество компании будет реализовано, а существующие активы – выведены, и при удовлетворении заявленных в рамках настоящего иска требований соответствующее решение будет фактически неисполнимым. В связи с этим судья наложил арест на средства «Хёндэ Инжиниринг Рус».

Предприятие Hyundai функционировало в Санкт-Петербурге с 2010 года. На автозаводе собирали Kia Rio и Rio X-Line, а также Hyundai Solaris и Creta. Ежегодно с конвейера сходило более 200 000 автомобилей. Площадка по сборке двигателей Hyundai Wia работала с сентября прошлого года.