Водителям напомнили о штрафах в зимний период

В ГИБДД России намерены выписывать штрафы водителям за летние покрышки в зимний период и шипованные шины летом, сообщает «Коммерсант».

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Министерство внутренних дел РФ возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать транспортное средство. По данным издания, новые нормы вступят в силу 1 марта 2022 года.

В документе говорится, что зимой водителям легковых автомобилей и грузовиков запретят передвигаться на транспорте с летними покрышками. Летом запрет коснется шин с шипами, причем независимо от категории транспортного средства. Также отмечается, что водители остальных типов грузовиков и автобусов при отсутствии зимней резины должны иметь с собой цепи противоскольжения. Исключение предполагается сделать для водителей автобусов массой от 5 тонн.

Субъекты наделят правом увеличивать временной промежуток действия ограничений, опираясь на географические особенности региона и погодные условия. Так, например, Якутия сможет продлить зимний сезон до марта.