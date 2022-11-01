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13 минут назад

Новости автомира: Водителям напомнили о штрафах в зимний период

Елена Прошина

В ГИБДД России намерены выписывать штрафы водителям за летние покрышки в зимний период и шипованные шины летом, сообщает «Коммерсант».

Водителям напомнили о штрафах в зимний период
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министерство внутренних дел РФ возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещается эксплуатировать транспортное средство. По данным издания, новые нормы вступят в силу 1 марта 2022 года.

В документе говорится, что зимой водителям легковых автомобилей и грузовиков запретят передвигаться на транспорте с летними покрышками. Летом запрет коснется шин с шипами, причем независимо от категории транспортного средства. Также отмечается, что водители остальных типов грузовиков и автобусов при отсутствии зимней резины должны иметь с собой цепи противоскольжения. Исключение предполагается сделать для водителей автобусов массой от 5 тонн.

Субъекты наделят правом увеличивать временной промежуток действия ограничений, опираясь на географические особенности региона и погодные условия. Так, например, Якутия сможет продлить зимний сезон до марта.

Штраф также будет грозить за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах, следует из перечня МВД.

Автоновости,МВД России,Коммерсант,ГИБДД,
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