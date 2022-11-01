Fiat готовит сразу две замены кроссоверу 500X

Компания Fiat намерена в скором времени распрощаться с кроссовером 500X, который построен на базе хэтчбека 500. Модель получит сразу две замены, которые пока известны под кодовыми обозначениями F364 и UV5. Первый будет представлять собой компактный паркетник, унифицированный с электрическим Jeep Avenger, а второй разделит платформу с Citroen C3 Aircross и Opel Crossland нового поколения. Как сообщает Largus.fr, для более крупного вседорожника могут возродить название Multipla – ранее это имя носил «самый уродливый автомобиль в мире».

Фото: © Fiat © Fiat

Fiat 500X вышел на европейский рынок в 2014 году и стал коммерчески успешным. Однако жизненный цикл модели подходит к концу, и в разработке находятся сразу два кроссовера, которые займут место 500X в гамме Fiat. Это будут вседорожники длиной 4,2 и 4,4 метра.

Ожидается, что первый назовут Fiat 600 (пока ему присвоен индекс F364) и он будет в том числе электрическим: для этого планируется использовать платформу и агрегаты недавно представленного Jeep Avenger. При этом у новинки будут и обычные версии с ДВС, унифицированные с DS 3 (обе марки входят в состав концерна Stellantis). Производство Fiat 600 организуют на заводе Stellantis в Польше – это произойдет уже в 2023 году.

А в 2025 году свет увидит более крупный кроссовер длиной 4,4 метра, построенный на архитектуре Citroen C3 Aircross и Opel Crossland. Европейские журналисты прочат модели название Nuovo Multipla, позаимствованное у легендарной Multipla, известной как «самый уродливый автомобиль в мире». Сборка этого кроссовера будет осуществляться на мощностях Stellantis в Турции и его предложат в пяти- и семиместном исполнениях.