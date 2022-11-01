Раскрыт процент покинувших РФ японских компаний

В 2022 году с российского рынка ушли 11 процентов японских компаний, причем в сентябре и октябре процесс их ухода ускорился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Teikoku Databank.

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К 25 октября из 168 японских компаний, работавших в РФ, об окончательном уходе из страны объявили 18. Десять из них приняли такие решения в сентябре и октябре. Речь, в частности, идет об одном из крупнейших в мире автопроизводителей - Nissan Motor. Концерн продал «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» автомобильному институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

В целом с февраля 2022 года 75 японских компаний либо приостановили деятельность в РФ, либо покинули российский рынок.

По оценке Teikoku Databank, из России ушли не так много японских компаний - страна находится на предпоследнем месте по показателям покинувшего РФ бизнеса. Перед Японией расположилась Франция (13 процентов ушедших из РФ компаний), а на последнем месте - Италия (пять процентов). Первое место по уходе бизнеса из РФ заняла Норвегия (56 процентов компаний), на второй строчке - Великобритания с 47 процентами.

В марте один из крупнейших японских производителей одежды - Uniqlo - решил приостановить свою деятельность в РФ. Однако 21 октября в российском интернет-магазине Lamoda появились товары бренда.