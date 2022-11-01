Производство Jeep в Китае ликвидируют

Концерн Stellantis объявил о ликвидации совместного предприятия с китайской Guangzhou Automobile Group (GAC), которое было основано в 2010 году и занималось выпуском Jeep для местного рынка. СП, терпящее убытки последние годы, подает заявление о банкротстве, так как его долги достигли 111 процентов от стоимости активов, составляющих 1 миллиард долларов. Завод по выпуску Jeep Cherokee и Compass в Китае закроют, но эти модели останутся на рынке – их будут поставлять из-за рубежа.

Фото: © Depositphotos © Depositphotos

В официальном заявлении Stellantis подчеркивает, что продолжит обслуживать действующих и будущих владельцев Jeep в Китае и марка останется на местном рынке. Закрытие совместного с GAC предприятия никак не отразится на будущих финансовых показателях Stellantis, так как концерн еще в первой половине 2022 года списал все инвестиции, связанные с китайским заводом по выпуску Jeep.

О прекращении сотрудничества между Stellantis и GAC стало известно летом этого года. Тогда сообщалось, что поводом послужило «отсутствие прогресса» в плане по увеличению доли Stellantis в СП до 75 процентов.