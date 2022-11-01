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2 часа назад

Новости автомира: производство Jeep в Китае ликвидируют

Motor.ru

Концерн Stellantis объявил о ликвидации совместного предприятия с китайской Guangzhou Automobile Group (GAC), которое было основано в 2010 году и занималось выпуском Jeep для местного рынка. СП, терпящее убытки последние годы, подает заявление о банкротстве, так как его долги достигли 111 процентов от стоимости активов, составляющих 1 миллиард долларов. Завод по выпуску Jeep Cherokee и Compass в Китае закроют, но эти модели останутся на рынке – их будут поставлять из-за рубежа.

Производство Jeep в Китае ликвидируют
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

В официальном заявлении Stellantis подчеркивает, что продолжит обслуживать действующих и будущих владельцев Jeep в Китае и марка останется на местном рынке. Закрытие совместного с GAC предприятия никак не отразится на будущих финансовых показателях Stellantis, так как концерн еще в первой половине 2022 года списал все инвестиции, связанные с китайским заводом по выпуску Jeep.

О прекращении сотрудничества между Stellantis и GAC стало известно летом этого года. Тогда сообщалось, что поводом послужило «отсутствие прогресса» в плане по увеличению доли Stellantis в СП до 75 процентов.

Что касается продаж Jeep на китайском рынке, то в 2017 году было реализовано около 205 тысяч автомобилей, а к 2021 году спрос сократился до 20,4 тысячи машин. С начала 2022 года китайцы приобрели всего 1,8 тысячи экземпляров Jeep Cherokee и Compass.

Автоновости,Jeep Cherokee,Jeep,
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