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29 минут назад

Новости автомира: кроссовер BMW X6 замечен на испытаниях в Германии

ПроКроссовер.ру

Обновленный BMW X6 только что был замечен на улице только с частичным камуфляжем, что позволяет поближе взглянуть на изменения дизайна. Фотографы засняли, как его тестируют возле Северной петли в Германии.

Кроссовер BMW X6 замечен на испытаниях в Германии
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

По сравнению с кроссовером текущего поколения, прототип получил более тонкие фары, другие воздухозаборники и более агрессивный бампер. В салоне еще грядут большие изменения. Его фотографий пока нет, но в отчетах утверждается, что есть новый изогнутый дисплей, который одновременно служит цифровой приборной панелью и информационно-развлекательным дисплеем. Новый минималистичный селектор передач также занимает одно из первых мест в нашем списке ожиданий.

Ожидается, что версия M Performance X6, которая находится чуть ниже топового X6 M, будет оснащена новым 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Тот же двигатель установлен на X7 M60i мощностью 530 л.с.

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