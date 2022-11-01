Кроссовер BMW X6 замечен на испытаниях в Германии

Обновленный BMW X6 только что был замечен на улице только с частичным камуфляжем, что позволяет поближе взглянуть на изменения дизайна. Фотографы засняли, как его тестируют возле Северной петли в Германии.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

По сравнению с кроссовером текущего поколения, прототип получил более тонкие фары, другие воздухозаборники и более агрессивный бампер. В салоне еще грядут большие изменения. Его фотографий пока нет, но в отчетах утверждается, что есть новый изогнутый дисплей, который одновременно служит цифровой приборной панелью и информационно-развлекательным дисплеем. Новый минималистичный селектор передач также занимает одно из первых мест в нашем списке ожиданий.