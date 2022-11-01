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48 минут назад

Новости автомира: бывший топ-менеджер Volkswagen создал новый люкс-бренд

Российская Газета

BeyonCa - новый автомобильный стартап, созданный в Китае. Одним из его акционеров стал бывший топ-менеджер Volkswagen, который собрал сильную команду профессионалов. Плодом их работы должен стать премиум-электрокар стоимостью один миллион юаней.

Бывший топ-менеджер Volkswagen создал новый люкс-бренд
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Название BeyonCa - странная аббревиатура фразы Beyond The Car. В числе пяти акционеров нового стартапа - Су Веймин, бывший исполнительный директор Volkswagen Group. Инжиниринговый отдел возглавит Ханс-Йоахим Ротенпилер, работавший на руководящих постах в Audi, Skoda, Volkswagen, участвующий в выпуске моделей Bugatti и Lamborghini. Также Су Веймин заручился поддержкой Дирка Ван Бракеля, экс-дизайнера Bentley.

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Первенцем BeyonCa станет Gran Turismo Opus 1, который пока продемонстрирован в образе концепт-кара. Технических подробностей о новинке немного. Известно, что автомобиль будет построен на современной архитектуре, поддерживающей 800 Вольт, аккумулятор ёмкостью 130 кВт•ч, быструю зарядку мощностью до 300 кВт. В будущем планируется выпуск мощной модификации RS.

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Примерная длина GT Opus 1 составляет 5,2 метра при колёсной базе около трёх метров.

Первая серийная модель сойдёт с конвейера в 2024 году. Производство наладят в сотрудничестве с давним китайским партнёром Volkswagen - компанией Dongfeng.

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