ГИБДД начнет штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Предположительно, документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Так, запрет на использование не по сезону коснется шипованных шин, при этом категория транспортного средства не важна. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий.

Также штрафы выпишут водителям за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.