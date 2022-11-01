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29 минут назад

Новости автомира: водителей в России начнут штрафовать за шины не по сезону

Елена Прошина

ГИБДД начнет штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Предположительно, документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Так, запрет на использование не по сезону коснется шипованных шин, при этом категория транспортного средства не важна. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий.

Также штрафы выпишут водителям за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

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Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2022 года водителей не будут штрафовать за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, отделаться предупреждением водители теперь смогут, если автоинспектор обнаружит в автомобиле различные технические нарушения. Например, если у машины установлены шины различного типа или сильно изношены. Кроме того, не будут наказывать при обнаружении нерабочих омывателей стекол, вышедшего из строя манометра тормозного привода или неисправной стояночной.

Автоновости,Видео,Коммерсант,ГИБДД,
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