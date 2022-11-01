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1 час назад

Новости автомира: старенький УАЗ-452Д скрестили с Mitsubishi Pajero Sport

Carakoom

В Львовской области выставили на продажу довольно необычный внедорожный микроавтобус. Это некий гибрид УАЗ-452Д и Mitsubishi Pajero Sport.

Старенький УАЗ-452Д скрестили с Mitsubishi Pajero Sport
Фото: CarakoomCarakoom

Дизайн: Основой для внедорожника послужил советский УАЗ-452Д 1981 года выпуска, но кузов стилизовали особым образом с использованием деталей от Mitsubishi Pajero Sport.

Народные умельцы использовали решетку радиатора, оптику, передние двери и элементы салона от японского внедорожника.

Carakoom

Салон: Внутри УАЗик просто не узнать: в кабине микроавтобуса установлены кресла, передняя панель, рулевое колесо и приборы от Mitsubishi Pajero Sport.

Также в оснащение включили кондиционер, подушки безопасности, аудиосистему, камеру заднего вида, мультимедийную систему с LCD экраном и USB-порты. Есть даже люк на крыше.

Carakoom

В задней части салона установлены «скамейки» по бокам, поэтому здесь поместится с десяток человек.

Двигатель: С технической точки зрения это тоже по большему счёту Mitsubishi. В движение он приводится 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 от Pajero Sport мощностью 178 л.с., который работает в паре пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. К тому же есть система ГБО с баллоном на 70 литров.

Carakoom

Цена: В настоящее время самодельный внедорожник-микроавтобус выставлен на продажу по цене $23 000 или 1 430 000 рублей по текущему обменному курсу.

Пробег машины составляет 200 тысяч километров, но владелец уверяет, что она полностью на ходу и не требует ремонта.

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