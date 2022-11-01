«Тинькофф» запустил сервис по продаже автомобилей

Пока через «Тинькофф авто» можно купить только автомобили китайского бренда Haval. Между тем эксперты считают, что для подобного эксперимента сейчас неподходящее время.
«Тинькофф» на прошлой неделе через свой новый сервис «Тинькофф авто» запустил продажи машин в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации. На сайте платформы доступны выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа и доставки.
Пока через «Тинькофф авто» можно приобрести только китайский бренд Haval. На выбор доступны пять моделей: от Haval Jolion по цене от 1,9 млн рублей до Haval H9 стоимостью от 4 млн рублей.
Как пишут «Ведомости», проект запускается через дилера Fresh Auto. После подтверждения сделки от клиента дилер бронирует машину, а затем «Тинькофф» привозит ее покупателю. Выбор модели, оформление заказа, подписание договора купли-продажи проходят на платформе банка.
Все автомобили будут представлены по цене производителя, утверждает «Тинькофф». Также до конца года действует скидка в 3%. То есть еще в среднем минус 90 тысяч рублей. Кроме того, покупателям доступны дополнительные услуги: оформление автокредита, автостраховки, расчет предварительной цены по trade-in, поддержка на всех этапах покупки.
Смущают два момента: выбор дилера и то, что предлагаются только китайские автомобили, указывает телеведущий, аналитик автомобильного рынка Вячеслав Субботин:
«Судя по другим сервисам «Тинькофф», у них должно здорово получиться. Другое дело, нужно уметь выбирать партнеров. То, что они выбрали себе в партнеры Fresh Auto, — это не лучшее решение. Это люди, которые начинали торговать подержанными автомобилями. У них менталитет, те же самые приемы остались — как бы обмануть покупателя. Но предполагаю, что платформа ненадежных партнеров сама отсеет. И еще один момент: не лучшее время они выбрали для своих экспериментов, потому что кроме китайских автомобилей на рынке никого и не осталось. Это подразделение Great Wall, оно делает плохие автомобили, возникнут проблемы. В первом же зимнем сезоне то печка откажет, то проводка, то мотор не будет заводиться, то программа не та. Это на всех китайских автомобилях, хуже всего — они сгорят. Эти машины горят массово».
«Тинькофф авто» также объединит все текущие и будущие продукты своей экосистемы для автомобилистов. Кроме продажи машин в нее войдет раздел «Топливо», а также услуги, связанные с обслуживанием и эксплуатацией автомобиля: от страхования до обслуживания и помощи на дорогах.
То есть банк выступает в качестве маркетплейса, который сначала собирает заказы на машины, а затем на их обслуживание. Эту функцию уже выполняют компании, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Бизнес прибыльный, ведь все заинтересованные компании отчисляют деньги владельцу платформы. И «Тинькофф» здесь не пионер, констатирует автоэксперт Игорь Моржаретто:
«Система не новая, она была опробована несколькими компаниями во время карантина, хотя чисто психологически сложно: наш человек еще неофит в автомобильном мире. И даже если он понимает, что комплектации одинаковые и машины могут быть одинаковых цветов, надо обязательно прикоснуться, пощупать этот автомобиль, посидеть в салоне. Тогда он принимает решение о покупке. Когда эта схема только появилась, многие дилеры были в недоумении: «А на чем будем зарабатывать?» Потом выяснилось, что некую фиксированную сумму дилер получает. В основном он получает деньги потом, поскольку автомобиль должен где-то обслуживаться, стоять на гарантии, и тут как раз роль дилера в полный рост. А самое главное: дилер получает себе клиента надолго. И банк, соответственно, тоже вместе с автомобилем, иначе смысла нет — будет предлагать какую-то кредитную программу».
Своя платформа для продажи и покупки автомобилей есть и у «Сбера». «СберАвто» запустился в 2020 году, а в прошлом ноябре сервис начал выкупать подержанные автомобили. Комиссии за размещение нет, компания зарабатывает на продаже финансовых и страховых продуктов.