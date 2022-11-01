«Тинькофф» запустил сервис по продаже автомобилей

«Судя по другим сервисам «Тинькофф», у них должно здорово получиться. Другое дело, нужно уметь выбирать партнеров. То, что они выбрали себе в партнеры Fresh Auto, — это не лучшее решение. Это люди, которые начинали торговать подержанными автомобилями. У них менталитет, те же самые приемы остались — как бы обмануть покупателя. Но предполагаю, что платформа ненадежных партнеров сама отсеет. И еще один момент: не лучшее время они выбрали для своих экспериментов, потому что кроме китайских автомобилей на рынке никого и не осталось. Это подразделение Great Wall, оно делает плохие автомобили, возникнут проблемы. В первом же зимнем сезоне то печка откажет, то проводка, то мотор не будет заводиться, то программа не та. Это на всех китайских автомобилях, хуже всего — они сгорят. Эти машины горят массово».