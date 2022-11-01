«Дочке» Hyundai разрешили строительство на бывшем заводе GM в Шушарах

Производственная «дочка» Hyundai получила разрешение на строительство на площадке в Шушарах, где расположен бывший завод General Motors. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение 27 октября, сообщает «Деловой Петербург».
В документе говорится о капитальном строительстве на участке площадью 940 тыс. квадратных метров, на территории планируется возвести одноэтажный производственный корпус площадью 47,2 тыс. квадратных метров и высотой 9,3 м. Срок действия разрешения заканчивается 12 мая 2024 года.
Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») выкупила эту площадку в 2020 году и планировала вложить в нее 36 млрд руб. Она была заморожена с 2015 года, прежде американский бренд выпускал на площадке модели Chevrolet, Opel и Cadillac. В 2023 году на новом предприятии «ХММР-2» планировалось наладить выпуск Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.
В «ХММР» и комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга отказались от комментариев. На сайте Госстройнадзора указано, что выдача разрешений на строительство объектов капстроительства в электронном виде составляет не более 5 рабочих дней с момента получения заявления, отмечает издание.
Как предположил автоэксперт Денис Гаврилов, «ХММР» подавала документы на этот проект в начале года, пишет «Деловой Петербург». Весной 2022 года автопроизводитель приостановил реконструкцию завода на неопределенный срок, сообщали ранее источники издания.
Ранее агентство «Интерфакс» сообщало, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» продлило простой на заводе в Петербурге до конца ноября. Также Forbes рассказывал, что суд арестовал средства Hyundai из-за ее возможного ухода из России.