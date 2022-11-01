«Дочке» Hyundai разрешили строительство на бывшем заводе GM в Шушарах

Производственная «дочка» Hyundai получила разрешение на строительство на площадке в Шушарах, где расположен бывший завод General Motors. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение 27 октября, сообщает «Деловой Петербург».

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости» Алексей Даничев/РИА «Новости»

В документе говорится о капитальном строительстве на участке площадью 940 тыс. квадратных метров, на территории планируется возвести одноэтажный производственный корпус площадью 47,2 тыс. квадратных метров и высотой 9,3 м. Срок действия разрешения заканчивается 12 мая 2024 года.

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») выкупила эту площадку в 2020 году и планировала вложить в нее 36 млрд руб. Она была заморожена с 2015 года, прежде американский бренд выпускал на площадке модели Chevrolet, Opel и Cadillac. В 2023 году на новом предприятии «ХММР-2» планировалось наладить выпуск Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

В «ХММР» и комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга отказались от комментариев. На сайте Госстройнадзора указано, что выдача разрешений на строительство объектов капстроительства в электронном виде составляет не более 5 рабочих дней с момента получения заявления, отмечает издание.

Как предположил автоэксперт Денис Гаврилов, «ХММР» подавала документы на этот проект в начале года, пишет «Деловой Петербург». Весной 2022 года автопроизводитель приостановил реконструкцию завода на неопределенный срок, сообщали ранее источники издания.