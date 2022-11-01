Toyota потеряет более $650 млн из-за ухода из России

Потери японского автопроизводителя Toyota от ухода с российского рынка составят более $650 млн. Такие данные содержатся в квартальном отчете автопроизводителя, опубликованном 1 ноября.

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«Мы считаем, что понесем ущерб в размере 90 миллиардов иен ($609 млрд) в операционной прибыли из-за переоценочных убытков и затрат на прекращение нашего производства в России», — отмечается в документе.

Общие потери в операционной прибыли из-за прекращения производства в России японский автопроизводитель оценивает в 96,9 млрд иен ($655 млн).