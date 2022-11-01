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32 минуты назад

Новости автомира: Toyota потеряет более $650 млн от ухода из России

Газета.Ru

Потери японского автопроизводителя Toyota от ухода с российского рынка составят более $650 млн. Такие данные содержатся в квартальном отчете автопроизводителя, опубликованном 1 ноября.

Toyota потеряет более $650 млн из-за ухода из России
Фото: mitsan.rumitsan.ru

«Мы считаем, что понесем ущерб в размере 90 миллиардов иен ($609 млрд) в операционной прибыли из-за переоценочных убытков и затрат на прекращение нашего производства в России», — отмечается в документе.

Общие потери в операционной прибыли из-за прекращения производства в России японский автопроизводитель оценивает в 96,9 млрд иен ($655 млн).

О намерении Toyota закрыть свой завод в Санкт-Петербурге и сократить штат представительства стало известно 23 сентября. Производство автомобилей Toyota в России приостановили в начале марта 2022 года.

Автоновости,Toyota,
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