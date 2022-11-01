В России продали рекордное количество автомобилей

Агентство «Автостат» опубликовало еженедельную статистику продаж новых легковых автомобилей: в период с 24 по 30 октября (43-я неделя) 2022 года россияне приобрели 11,5 тысячи машин, и это рекордный показатель за прошедшие семь месяцев. Последний раз столь высокие объемы реализации автомобилей были зафиксированы с первой по 11-ю недели нынешнего года. Начиная с 12 недели (21-27 марта) продажи машин снижались и до последней недели октября ни разу не превысили планку в 11 тысяч штук.

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Если сравнивать результат 24-30 октября с показателем недельной давности (42 неделя, 17 по 23 октября), то продажи автомобилей в стране увеличились на 14 процентов. Доля иностранных марок в общем объеме авторынка, за исключением китайских, сокращается от месяца к месяцу – это связано с тем, что все европейские и японские компании поставили бизнес в стране на паузу, а некоторые уже объявили об уходе из России. В числе последних – Renault, Mercedes-Benz и Ford. Toyota, закрыла завод в Сaнкт-Петербурге, аналогичное решение о прекращении производства автомобилей в стране приняли Nissan и Mazda.

В результате масштабной перестройки российского автомобильного рынка в последнюю неделю октября 73 процента всех купленных машин пришлось на отечественные и китайские бренды. Лидером остается российская Lada с показателем 4762 проданных экземпляра. Второе и третье места достались Haval и Chery (1276 и 870 штук соответственно). Четвертое место занимает Kia (744 штук), а замыкает пятерку лидеров Geely (712 штук).