Россияне снова выбирают "механику"

Это наблюдается впервые за несколько лет, до этого доля машин с АКП только росла.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Тройка лидеров по продажам сохранилась только благодаря удачным зимним месяцам текущего года», — Открытие Авто.

Российский автомобильный рынок заполняется машинами с механическими коробками передач. Аналитики российского сервиса опубликовали статистику за три квартала 2022 года (январь-сентябрь) и отметили, что лидеры по продажам машин с «автоматом» остались прежними. Но это обусловлено хорошей статистикой зимних месяцев, до начала введения санкций и приостановки деятельности автомобильных компаний в России.

Но впервые за последние годы «автомат» начал терять позиции. Это можно объяснить тем, что в лидерах продаж LADA, поставляемая осенью только с механической коробкой передач. За девять месяцев в России продали 293 тысячи автомобилей с разными типами АКП. А это на 77% меньше, чем было продано за такой же период в 2021 году.

Годом ранее на «автоматы» приходилось 62% продаж. Но уже в этом году АКП смогла забрать 57,9%. Это на 4,1 процентных пункта меньше. Ожидается, что тенденция на сокращение доли «автоматов» продолжится. Дело в том, что премиальный сегмент деградирует из-за отсутствия поставок, а LADA производится исключительно с «механикой».