В Узбекистане стартовали продажи Chevrolet Onix за 600 000 рублей

В Узбекистане местные дилеры Chevrolet начали продажи бюджетного седана Chevrolet Onix за 600 000 рублей в пересчете по курсу. Автомобили собираются на заводе UzAuto Motors. В минимальной комплектации машина оснащается бензиновым атмосферным двигателем рабочим объемом 1,2 литра и мощностью 90 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Также доступна версия турбированным мотором того же объема мощностью 132 лошадиные силы и классическим шестиступенчатым автоматом.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Южный автомобиль

Уже в базовой комплектации Chevrolet Onix получил фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, систему ABS и ESC. В Узбекистане автомобиль стоит 110 000 000 сумов. Это порядка 600 000 рублей в пересчете по курсу. Пока завод не производит базовых Chevrolet Onix. Покупателям предлагают оставить на него заявку и если наберется необходимое количество желающих купить машину, то партия будет выпущена.

Южный автомобиль