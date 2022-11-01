В Узбекистане стартовали продажи Chevrolet Onix за 600 000 рублей

В Узбекистане местные дилеры Chevrolet начали продажи бюджетного седана Chevrolet Onix за 600 000 рублей в пересчете по курсу. Автомобили собираются на заводе UzAuto Motors. В минимальной комплектации машина оснащается бензиновым атмосферным двигателем рабочим объемом 1,2 литра и мощностью 90 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Также доступна версия турбированным мотором того же объема мощностью 132 лошадиные силы и классическим шестиступенчатым автоматом.
Уже в базовой комплектации Chevrolet Onix получил фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, систему ABS и ESC. В Узбекистане автомобиль стоит 110 000 000 сумов. Это порядка 600 000 рублей в пересчете по курсу. Пока завод не производит базовых Chevrolet Onix. Покупателям предлагают оставить на него заявку и если наберется необходимое количество желающих купить машину, то партия будет выпущена.
Пока производится седан в комплектации LS. Помимо базового оснащения у него есть регулируемая рулевая колонка, сигнализация, кондиционер, электрорегулировки боковых зеркал. Такая версия обойдется в 133 040 000 сумов или 733 000 рублей. Эти машины уже доступны для покупателей. За топовую версию узбекские дилеры просят 165 180 000 сумов или 910 000 рублей. Однако поставки этой модели в Россию невозможны. Концерн General Motors наложил запрет на их поставки российским дилерам Chevrolet. За нарушение американцы могут остановить конвейер в Узбекистане.