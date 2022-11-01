Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Tesla сорвала сроки выхода электропикапа

Lenta.ruиещё 1

Tesla в очередной раз сорвала старт производства Cybertruck и сроки выхода автомобиля в продажу. Об этом сообщает Reuters.

Tesla сорвала сроки выхода электропикапа
Фото: cybertruckownersclub.comcybertruckownersclub.com

Как стало известно журналистам агентства, массовое производство электрического пикапа планируют запустить в конце 2023 года. По словам специалистов, первую выручку с продаж Cybertruck корпорация Илона Маска получит не раньше 2024 года.

Журналисты отметили, что в октябре представители Tesla заявили, что компания продолжает подготовку своего завода в Остине для производства новых моделей автомобилей. «Мы находимся на последнем этапе для Cybertruck», — рассказал глава компании Илон Маск. Летом предприниматель обещал, что производство электропикапа запустят в середине 2023 года.

В материале говорится, что выход пикапа ждут около сотни тысяч потенциальных покупателей автомобиля, которые оставили компании депозит в размере 100 долларов. При этом точная стоимость пикапа и его характеристики неизвестны. По словам специалистов, в 2019 году Tesla планировала продавать Cybertruck за 40 тысяч долларов, но с тех пор корпорация подняла цены на все свои модели.

В конце октября Маск заявил, что Tesla выпустит дешевый электрокар. По данным журналистов Electrek, стоимость электромобиля может составить порядка 25 тысяч долларов или около 1,5 миллиона рублей.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители