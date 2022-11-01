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3 часа назад

Новости автомира: в Ленобласти наладили переделку внедорожников «Лада Нива» в тачанки для фронта

Газета.Ru

Владелец автосервиса из города Луга Ленинградской области наладил переоборудование внедорожников «Лада Нива» в пикапы-тачанки для нужд фронта, сообщает 47news.ru.

«Нива» цвета хаки станет фронтовой тачанкой
Фото: svoihnebrosaem_luga/VKsvoihnebrosaem_luga/VK

«Функционал пикапа широкий. Можно и ПТУР (противотанковая управляемая ракета) поставить, и миномет. Само собой, и подвоз боеприпасов. В случае перевозки бойцов, под полом из бруса есть место для вещей», — рассказал изданию предприниматель Евгений Голуб.

По его словам, на доработку каждой машины затрачено порядка 30 тыс. руб., покупка автомобилей обходилась в 120-150 тыс. руб. Две «Нивы» для переоборудования были приняты в дар.

В процессе переделки с автомобилей удалили обшивку салона, отремонтировали тормоза и систему охлаждения, доработали трансмиссию, для сохранения жесткости кузова по периметру приварили стальную трубу. Первый автовоз с шестью «Нивами» цвета хаки уже отправлен в Белгород.

Автоновости,Lada,
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