«Нива» цвета хаки станет фронтовой тачанкой

«Функционал пикапа широкий. Можно и ПТУР (противотанковая управляемая ракета) поставить, и миномет. Само собой, и подвоз боеприпасов. В случае перевозки бойцов, под полом из бруса есть место для вещей», — рассказал изданию предприниматель Евгений Голуб.