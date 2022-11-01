Последние Renault Duster в России продают втридорога

Портал Quto.ru выяснил, сколько стоят в российских автосалонах Renault Duster. Эта модель, как и другие автомобили Renault, больше не производится в России, и в настоящее время дилеры распродают остатки машин со складов. Этим, вероятно, и объясняются столь высокие цены на Duster – кроссовер, который до ухода с рынка стоил чуть больше 1 миллиона рублей, продают за 2,6-3 миллиона. Для сравнения, недавно поступивший в салоны Chevrolet Tracker, одноклассник Дастера, стоит значительно дешевле – от 1,6 миллиона рублей.

Фото: Renault Renault

В автосалоне, который инспектировал Quto.ru, можно купить Renault с турбомотором 1,3 литра мощностью 150 лошадиных сил, вариатором, полным приводом и в топовой комплектации Style. На момент дебюта модели второго поколения на российском рынке – летом 2021 года – такой автомобиль стоил 1,35 миллиона рублей. К моменту ухода Renault из России весной 2022-го цены выросли, а теперь дилеры торгуют машинами втридорога и просят за кроссовер от 2,6 миллиона до трех миллионов рублей. И это не единичный случай.

Аналогичная ситуация и с автомобилями Toyota, которые больше не производятся на мощностях завода в Санкт-Петербурге, а именно Camry и RAV4. Их продают с наценкой примерно от семисот тысяч до миллиона рублей: седан и кроссовер стоят у дилеров 3,2-3,5 миллиона рублей.